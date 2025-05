In Portogallo il blackout di aprile ha fatto crollare l'economia del 14,8%

Il 28 aprile, giorno del massiccio blackout che ha colpito tutta la Penisola iberica per circa 12 ore, l'economia portoghese ha registrato un crollo del 14,8%. Secondo i dati ufficiali della Banca del Portogallo, una riduzione così accentuata dell'attività economica non si registrava dal 28 maggio 2020, quando il Paese cercava di reagire al primo lockdown legato al Covid. Tuttavia, un'analisi più approfondita rivela che a questa lettura ufficiale probabilmente sfugge l'ammontare dei pagamenti fatti in contanti nelle ore del blackout. Secondo gli analisti, l'impatto del blackout sul Pil trimestrale dovrebbe tutto sommato rimanere inferiore allo 0,1%.