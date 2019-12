Popolare di Bari, ispezione 2016: "Da Cda ritardi e incertezze"

In un'ispezione condotta nel 2016, Bankitalia rilevava "ritardi e incertezze sul rafforzamento del capitale della Popolare di Bari e un'azione del Cda non pienamente adeguata ad affrontare l'acquisizione di Tercas, che ha generato in misura rilevante l'elevata incidenza dei crediti deteriorati". Dall'ispezione emergeva inoltre "una gestione improntata alla tolleranza" nel gestire i crediti che non rientravano.