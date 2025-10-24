Logo Tgcom24
Economia
"migliaia di nuovi posti di lavoro"

Ponte sullo Stretto, Webuild avvia la selezione per le assunzioni

24 Ott 2025 - 12:52
© IPA

© IPA

Via alla selezione delle candidature per le assunzioni di coloro che saranno impegnati nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Webuild, l'azienda del consorzio che realizzerà la grande opera, ha avviato la procedura, come ha annunciato la stessa società in una nota, sottolineando che si tratta di una "opportunità per migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia".

"In attesa della decisione finale della Corte dei Conti - sottolinea la società - si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un'opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero".

