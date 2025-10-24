Ponte sullo Stretto, Webuild avvia la selezione per le assunzioni

Via alla selezione delle candidature per le assunzioni di coloro che saranno impegnati nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Webuild, l'azienda del consorzio che realizzerà la grande opera, ha avviato la procedura, come ha annunciato la stessa società in una nota, sottolineando che si tratta di una "opportunità per migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia".