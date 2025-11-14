Ponte sullo Stretto, Salvini: "Avvio lavori a inizio 2026, la sinistra schiuma"

L'avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina è fissato per l'inizio del 2026. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, "Corte dei Conti permettendo". "Fa schiumare la sinistra - ha proseguito il vicepremier - che dopo un secolo di promesse arriva un ministro di Milano, il segretario della Lega, a portare il Ponte sullo Stretto in dote a siciliani, calabresi e a tutto il Mezzogiorno. A sinistra chiacchierano e noi concretizziamo. Sarà un enorme rilancio economico per tutto il Sud Italia. Di Sud la sinistra parla, il centrodestra investe. Se fosse per Fico altro che Ponte, non facciamo neanche il ponticello, il tombino, la panchina".