Pnrr, relazione: "Ucraina tra cause oggettive per revisione piani"

Gli "aumenti dei prezzi per gli investimenti" rientrano tra le "circostanze oggettive che possono essere addotte per una revisione degli investimenti" del Pnrr.

Lo ricorda la relazione al Parlamento nel capitolo dedicato ai possibili "aggiustamenti" dei Piani nazionali, che non compariva nella prima relazione. Nella sua comunicazione la Commissione, infatti, "riconosce che l'invasione russa dell'Ucraina ha portato a un aumento non prevedibile dei prezzi per l'energia e dei materiali da costruzione, che quindi va considerato una circostanza oggettiva che giustifica una richiesta di modifica" come previsto dall'articolo 21 del Piano.