Pnrr, settima rata: tra gli obiettivi 16mila colonnine per veicoli elettrici e 55mila borse di studio

Il dialogo con la Commissione Europea è sempre attivo, con l'obiettivo di creare ulteriori investimenti e riforme. Come quelle legate alla legge sulla concorrenza, all'entrata in vigore del Testo unico delle rinnovabili, all'efficientamento energetico degli edifici che ospitano le famiglie più vulnerabili, al completamento delle misure per velocizzare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, alla revisione della disciplina del servizio civile universale per agevolare la partecipazione dei giovani.