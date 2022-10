Pnrr, Gentiloni: "No a riapertura totale o rinvio degli impegni"

"Mentre possiamo essere aperti a discutere di punti limitati e specifici, a nostro avviso non dovrebbe esserci alcuna riapertura totale dei Pnrr o alcun rinvio di impegni chiave".

Lo detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. "Il Recovery - ha sottolineato - rimane lo strumento comune più potente che abbiamo a nostra disposizione. Per questo dobbiamo continuare ad attuare efficacemente le riforme e gli investimenti previsti e a utilizzare i restanti prestiti disponibili per accelerare la transizione verde, in linea con gli obiettivi di RepowerEu".