Pnrr, Gentiloni: "Col governo collaboriamo sui dossier Ue"

Sul Pnrr e su altri dossier, Ue e governo stanno collaborando in maniera coesa.

Lo ha affermato il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. "Non c'è alcuno scoppiettio che abbia contagiato il lavoro che stiamo facendo in Europa. Dobbiamo riconoscere il ruolo di tantissimi funzionari italiani in Commissione e non abbiamo alcuna voglia di riproporre le divisioni interne qui a Bruxelles".