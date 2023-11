Pnrr, Fitto: con la Corte dei Conti nessun litigio, ma confronto

Il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, commenta la relazione negativa della Corte dei Conti sul Pnrr.

"Non c'è stata una litigata con la Corte dei Conti, in Italia è tutto una litigata. La Corte dei Conti ha presentato una relazione, penso che vada rispettata, ma allo stesso tempo vanno rispettati i dati che noi contestiamo in punta di diritto portando elementi alternativi a quello che dice la Corte. C'è un confronto", afferma Fitto.