Pnrr, Fedriga: "La situazione europea è cambiata, il piano va rivisto"

La situazione a livello europeo "è totalmente cambiata a causa della situazione in Ucraina che sta provocando uno sconvolgimento dell'economia europea", dunque "penso che il Pnrr sia da riguardare e correggere".

Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli, Massimiliano Fedriga, aggiungendo: "Non possiamo far finta di nulla. Bisogna rivedere il Pnrr per affrontare una situazione mutata e per aiutare un sistema che altrimenti rischia di non dare più lavoro ai cittadini".