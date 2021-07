Pnrr approvato, Brunetta: "Austerità finita, ora si ricostruisce"

Ansa

Dopo l'approvazione del Pnrr per l'Italia, il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, esprime "grande soddisfazione per il risultato appena raggiunto in sede di riunione Ecofin". "Questo consentirà al nostro Paese - sottolinea il ministro in una nota - di ricevere i primi anticipi del Recovery per un ammontare di 25 miliardi di euro. Sono finiti i tempi dell'austerità, si può investire e ricostruire".