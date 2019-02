Pil, Tria: "L'Fmi sottovaluta la necessità di sostenere la crescita"

Le stime del Fondo monetario internazionale sono apprezzabili per quanto riguarda "l'equilibrio delle valutazioni sulla crescita economica del Paese", ma "non condividiamo invece altri giudizi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che il rapporto "sottovaluta in particolare la necessità di sostenere la crescita in Italia e in Europa e il ruolo delle politiche adottate dal Governo a questo fine".