Pil, nella bozza del Def scende a +0,1% dall'1% delle previsioni

La previsione di crescita media del Pil in termini reali per il 2019 nella bozza del Def "nel quadro tendenziale scende allo 0,1%, dall'1% del più recente documento ufficiale". La crescita tendenziale, sottolinea il Documento economico e finanziario, "aumenterà nel 2020 (+0,6%), 2021 (+0,7%) e nel 2022 (+0,9%)". Il programmatico invece sarebbe dello 0,2% nel 2019, per poi salire allo 0,7% nel 2020, 2021 e 2022.