Pil, Fmi rivede al ribasso le stime mondiali: livello più basso dal 2008 | Italia fanalino di coda e crescita zero

Crescita zero per l'Italia nel 2019. Lo afferma il Fmi che rivede al ribasso le stime del Pil per il 2019 e 2020. Dopo il +0,9% del 2018, per quest'anno la crescita è prevista di 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni. Per il 2020 la crescita è attesa a +0,5%. A pesare, secondo il Fondo monetario internazionale, è "l'indebolimento della domanda interna, un minore impulso di bilancio e un contesto esterno più debole".