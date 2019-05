Pil, Barbagallo (Uil): il "prefisso per Milano" non ci tranquillizza

I dati dell'Istat sul Pil non tranquillizzano Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil, che a margine del corteo nazionale del primo maggio a Bologna dice: "E' un prefisso per Milano". I dati, aggiunge, dicono "quello che sosteniamo da tempo: l'unico settore che va bene sono le esportazioni, i consumi interni languono perché i lavoratori e i pensionati non hanno potere d'acquisto necessario per ciò che produciamo per noi stessi".