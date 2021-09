Pil 2021, Standard & Poor's alza le stime: Italia da +4,9% a +6%

-afp

Standard & Poor's Global alza le stime di crescita del Pil in Italia nel 2021, con una previsione che a fine giugno sale dal 4,9% al 6%. Vengono invece ridotte le stime per il 2022 (dal 4,9% al 4,4%) mentre per il 2021 viene confermato il rialzo dell'1,8%. E' quanto emerge dall'Economic Outlook Europe di settembre dell'agenzia di rating Usa, che rivede al rialzo anche le prospettive per l'Europa: dal 4,4% al 5,1%.