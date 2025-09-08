Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della classifica Top Manager Reputation

Il percorso è consolidato: da 2 anni consecutivi guida il comparto media e da 25 mesi è stabilmente presente nella top ten generale. Un riconoscimento che riflette la continuità della sua leadership e il posizionamento di MFE-MediaForEurope, impegnata in un progetto industriale orientato alla crescita internazionale e al rafforzamento della propria presenza sul mercato italiano ed europeo.