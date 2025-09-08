Logo Tgcom24
Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della classifica Top Manager Reputation

Lo rivela l'analisi dell’Osservatorio Top Manager Reputation, che certifica un risultato significativo per il settore dei media

08 Set 2025 - 11:21
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la migliore reputazione online. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ogni mese monitora visibilità e autorevolezza digitale dei principali amministratori delegati attraverso l’analisi di milioni di dati provenienti da web, media digitali e social network.

Dal 2020 a oggi la prima posizione della classifica è stata occupata in prevalenza da manager della finanza, dell’energia e della moda. La conferma di Berlusconi al vertice rappresenta quindi un risultato significativo per il settore dei media.

Il percorso è consolidato: da 2 anni consecutivi guida il comparto media e da 25 mesi è stabilmente presente nella top ten generale. Un riconoscimento che riflette la continuità della sua leadership e il posizionamento di MFE-MediaForEurope, impegnata in un progetto industriale orientato alla crescita internazionale e al rafforzamento della propria presenza sul mercato italiano ed europeo.

