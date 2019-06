HOLDING IN OLANDA 7 giugno 2019 21:22 Pier Silvio Berlusconi: "Nasce MediaForEurope, eccellenza italiana per una sfida europea" | Marina Berlusconi: "Orgoglio Fininvest" In Olanda la holding che conterrà la quote di Mediaset spa, Mediaset España e la quota in ProSiebenSat1. La residenza fiscale resta in Italia

Via libera dai cda di Mediaset Spa e di Mediaset España per la fusione nella nuova holding MFE. MediaForEurope avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e Spagna e sarà quotata alle Borse di Milano e Madrid. Controllerà da subito il 100% di Mediaset Spa e Mediaset España e le sarà conferita anche la quota del 9,6% in ProSiebenSat1. Pier Silvio Berlusconi: "Primo passo per alleanza europea". Marina Berlusconi: "Orgoglio Fininvest".

La scelta dell'Olanda è puramente tecnica, le regole olandesi consentono infatti una governance in grado di favorire la stabilità della compagine azionaria, certezze gestionali e una maggiore flessibilità per perseguire opportunità di crescita e sviluppo. Non avverrà quindi alcuna delocalizzazione: le attività operative delle due società rimarranno in Italia e in Spagna, le sedi fiscali resteranno nei rispettivi Paesi e ovviamente le tasse continueranno a essere pagate in Italia e in Spagna. Identico discorso per la produzione e l’occupazione che resteranno stabilmente in Italia e Spagna. MediaForEurope nasce con un obiettivo industriale e un nuovo modello operativo.



"E' con soddisfazione che annunciamo di aver costituito MFE-MEDIAFOREUROPE che ha l'obiettivo di creare valore e sviluppo e diventare la Casa di un grande broadcaster europeo", dichiara l'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. "Abbiamo parlato del nostro progetto internazionale circa un anno fa e da allora ci abbiamo lavorato costantemente. Ora siamo pronti: abbiamo individuato un nuovo modello operativo che creerà efficienza e sviluppo. E oggi, in un mondo di competizione globale, creare un gruppo editoriale con dimensioni adeguate che parli al pubblico europeo diventa un fattore cruciale per il futuro".

Con MediaForEurope da un’eccellenza italiana parte una sfida europea Pier Silvio Berlusconi "Sarà un'operazione amministrativamente complessa ma che fornirà, da subito, vantaggi molto evidenti agli azionisti che ci seguiranno - ha aggiunto Berlusconi -. Abbiamo già individuato 107 milioni all’anno di sinergie e risparmi che raggiungeremo entro il 2023: e questo, comunque vadano i mercati, è un vantaggio per tutti gli azionisti. In più, MEDIAFOREUROPE, una volta completata l’operazione, effettuerà un buy back di azioni proprie per 280 milioni di euro ed entro il 2019 distribuirà un dividendo di 100 milioni di euro. Voglio inoltre ribadire che le sedi fiscali delle società fondatrici di MFE rimarranno nei rispettivi paesi d’origine e anche la sede fiscale del nostro azionista di controllo, cioè Fininvest, rimarrà italiana. E pensiamo che nel tempo questa integrazione in MEDIAFOREUROPE porterà ad aumentare gli investimenti produttivi proprio in Italia e Spagna".



"E poi lo sviluppo: oggi un broadcaster moderno – una media company - deve investire e avere una presenza rilevante anche sulle nuove piattaforme. Dobbiamo sviluppare una piattaforma a livello degli operatori globali e tutta la nuova tecnologia per la pubblicità del futuro. Unire le forze in maniera concreta ci permetterà di essere più efficienti e investire di più. E ovviamente tutte le sinergie già previste potranno aumentare in maniera esponenziale con l’adesione al progetto di un terzo o un quarto Paese. Per questo motivo riteniamo che dopo questo primo passo anche altri alleati si uniranno alla nuova casa della televisione europea. Ecco perché", conclude Pier Silvio Berlusconi, "mi sento di dire che oggi con MEDIAFOREUROPE da un’eccellenza italiana parte una sfida europea".