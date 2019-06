HOLDING IN OLANDA 7 giugno 2019 20:26 Pier Silvio Berlusconi: "Nasce MediaForEurope, eccellenza italiana per una sfida europea" In Olanda la holding che conterrà la quote di Mediaset spa, Mediaset España e la quota in ProSiebenSat1. La residenza fiscale resta in Italia

Via libera dai cda di Mediaset Spa e di Mediaset España per la fusione nella nuova holding MFE. MediaForEurope avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e Spagna e sarà quotata alle Borse di Milano e Madrid. Controllerà da subito il 100% di Mediaset Spa e Mediaset España e le sarà conferita anche la quota del 9,6% in ProSiebenSat1. Pier Silvio Berlusconi: "Un primo passo per un'alleanza europea".

La scelta dell'Olanda è puramente tecnica, le regole olandesi consentono infatti una governance in grado di favorire la stabilità della compagine azionaria, certezze gestionali e una maggiore flessibilità per perseguire opportunità di crescita e sviluppo. Non avverrà quindi alcuna delocalizzazione: le attività operative delle due società rimarranno in Italia e in Spagna, le sedi fiscali resteranno nei rispettivi Paesi e ovviamente le tasse continueranno a essere pagate in Italia e in Spagna. Identico discorso per la produzione e l’occupazione che resteranno stabilmente in Italia e Spagna. MediaForEurope nasce con un obiettivo industriale e un nuovo modello operativo.



"E' con soddisfazione che annunciamo di aver costituito MFE-MEDIAFOREUROPE che ha l'obiettivo di creare valore e sviluppo e diventare la Casa di un grande broadcaster europeo", dichiara l'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. "Abbiamo parlato del nostro progetto internazionale circa un anno fa e da allora ci abbiamo lavorato costantemente. Ora siamo pronti: abbiamo individuato un nuovo modello operativo che creerà efficienza e sviluppo. E oggi, in un mondo di competizione globale, creare un gruppo editoriale con dimensioni adeguate che parli al pubblico europeo diventa un fattore cruciale per il futuro".