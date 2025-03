Pictet AM: i sette megatrend da seguire sui mercati nel 2025

LEGNO E RETE ELETTRICA

Le nuove declinazioni del legno. Secondo Freedman l’uso innovativo di questo antico materiale è una delle tendenze da tenere d’occhio. Il legno è tornato di moda nelle costruzioni, ma anche in altri settori, come l’imballaggio. Le nuove normative ambientali ne favoriscono la diffusione ed è sempre più sfruttato per le infrastrutture di energie rinnovabili, come pannelli solari e torri eoliche. Senza dimenticare le nuove applicazioni del legno grazie a tecnologie come il lamellare incrociato e le tecnologie BECCS (BioEnergy Carbon Capture and Storage) delle centrali elettriche a biomassa. Il quinto trend da monitorare nel 2025 secondo l’esperto di Pictet AM è quello degli investimenti per migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale della rete elettrica. Secondo le stime, nei prossimi 5 anni bisognerà ammodernare circa 25 milioni di chilometri di rete elettrica e investire nelle interconnessioni per sfruttare le fonti rinnovabili. Inoltre, la crescente elettrificazione del settore energetico, dovuta anche all’aumento dei veicoli elettrici e dell’uso delle pompe di calore, comporterà un ulteriore incremento della domanda.