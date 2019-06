Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +0,59%, 21.234 punti

La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,59% a 21.234 punti. Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread ha chiuso in lieve calo a 242 punti. Tra le blue chip, maglia nera a Snam (-2,04%) e Bper (-1,57%). In luce il titolo Juventus (+2,5%), Atlantia ha chiuso in rialzo dell'1,1% noncurante delle parole del vicepremier Di Maio sulla revoca della concessione ad Autostrade.