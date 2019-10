Piazza Affari chiude in rialzo:  Ftse Mib +0,70%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib mette a segno lo 0,70% a 22.478 punti. Anche i principali listini europei terminano le contrattazioni in rialzo. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,91% a 12.747 punti, il Cac40 di Parigi lo 0,21% a 5.648 punti, il Ftse100 di Londra lo 0,18% a 7.163 punti e l'Ibex di Madrid lo 0,78% a 9.402 punti.