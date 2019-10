Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,21%, vola Fca dopo fusione

Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano, grazie al rally di Fca: è l'unica piazza europea in positivo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,21% a 22.693,77 punti mentre l'All Share lo 0,23% a 24.670,06 punti. Il titolo Fiat-Chrysler ha messo a segno un +8,72% dopo l'annuncio della fusione con il gruppo francese Psa. Male, invece, il titolo Peugeot che ha terminato le contrattazioni in calo di circa il 10% nel listino francese.