Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,61%

Seduta positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,61% a 20.609 punti, anche se in frenata nei minuti finali di contrattazioni. Sul fronte dei nostri titoli di Stato, con l'Italia che resta sorvegliata speciale, è in discesa a 255 punti lo spread Btp-Bund dai 258 della precedente chiusura, sui minimi da inizio maggio.