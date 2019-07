Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,57%

Chiusura in rialzo alla Borsa di Milano. A fine contrattazioni l'indice Ftse-Mib segna un +0,57%, in un contesto di Borse europee orientate in ordine sparso a tarda sessione. Chiude intanto a 187 punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano all'1,49% sul mercato secondario.