Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib perde l'1,81% | Milano ai minimi dell'anno

La Borsa di Milano termina in forte calo una seduta tutta in territorio negativo, con il Ftse Mib che a Piazza Affari perde l'1,81% a 18.064,62 punti. Milano tocca così il minimo dell'anno: l'indice non scendeva a questi livelli dal dicembre 2016. Male anche le altre Piazze europee: in particolare Francoforte lascia sul terreno il 2,37%, seguito da Londra (-1,5%), e Parigi (-0,6%).