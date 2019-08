Piazza Affari chiude in forte rialzo: Ftse Mib a +1,94%

La Borsa di Milano chiude la giornata in forte rialzo, con l'indice Ftse Mib a +1,94% a 21.398 punti e con il Ftse All Share a +1,85% a quota 23.265. I listini di Piazza Affari premiano dunque l'ipotesi di un nuovo governo, per cui sono in corso le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio.