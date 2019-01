Piazza Affari chiude debole: Ftse Mib -0,21%, All Share -0,19%

Seduta debole a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che al termine degli scambi accusa una flessione dello 0,21% a 19.730,78 punti mentre l'All Share dello 0,19% a 21.686,66 punti. A trainare il listino al ribasso le forti vendite sui titoli bancari, un trend che ha caratterizzato tutti i listini Ue. A Milano tonfo del 6% per Bper, ribassi di quasi il 5% per Banco Bpm e Ubi. In controtendenza il titolo della Ferrari, che balza dell'11,02%.