Piazza Affari chiude a +0,61%, lo spread scende a 165 punti

La Borsa di Milano chiude in rialzo, con il Ftse Mib a +0,61% a 21.451 punti e il Ftse All Share a +0,59% a 23.315, nel primo giorno della settimana decisiva per il tentativo di formare il nuovo governo. Scende lo spread, arrivato a 165 punti base, ma le banche non festeggiano: Ubi Banca cede l'1,68% mentre Intesa e Unicredit mettono a segno un modesto rialzo, intorno allo 0,5%.