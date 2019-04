Piazza Affari apre poco mossa: l'indice Ftse Mib a +0,07%

Apertura poco mossa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari segna un rialzo dello 0,07% a 21.686 punti. Avvio di seduta positivo, invece, per Parigi e Francoforte, entrambe con un rialzo dello 0,12% (la prima a 5.442 punti e la seconda a 11.864 punti); mentre è in calo Londra, -0,1% a 7.417 punti.