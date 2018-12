Piazza Affari apre in ribasso: primo Ftse Mib a -0,84%

Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,84% a 18.584 punti. Partenza in ribasso per le Borse europee, in attesa degli importanti eventi di questa settimana, tra cui spiccano il voto del Parlamento britannico sulla Brexit e la riunione della Bce. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,48%, a Parigi il Cac40 è a -0,10% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un -0,24%.