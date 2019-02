Piazza Affari apre in rialzo, primo Ftse Mib a +0,82%

Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,82%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,86%. Bene in particolare il Creval (+3,4%) dopo il cambio al vertice, con Banco Bpm in crescita del 2,5% e Unicredit di due punti percentuali. Positiva anche Tim (+1,3%) dopo il nuovo intervento dell'azionista Vivendi, piatte Enel ed Eni, in calo dello 0,4% la Juventus.