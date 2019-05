Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib guadagna lo 0,2%

La Borsa di Milano apre in rialzo, dopo gli esiti delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. Il primo indice Ftse Mib a Piazza Affari avanza dello 0,2 a 20.417 punti. Positive anche le altre Borse europee. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve rialzo in avvio di giornata e segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è al 2,58%.