Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib a +0,46%

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib in avvio guadagna lo 0,46% a 24.348,26 punti. Unicredit vola dopo i conti del 2019. Il titolo inizialmente non riusciva a fare prezzo ma dopo i primi scambi ha avviato le contrattazioni in forte rialzo. A Istanbul la partecipata Yapi Kredi avanza del 3%, dopo che il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha ceduto sul mercato una quota del 12% diluendosi poco sotto il 20%.