Piazza Affari apre in positivo: l'indice Ftse Mib a +0,13%

Piazza Affari apre la seduta in positivo, con l'indice Ftse Mib che segna una crescita dello 0,13%, mentre l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,06%. In ribasso, invece, gli altri principali mercati del Vecchio continente: Londra apre in calo dello 0,2% con la sterlina stabile nei confronti dell'euro; Parigi negativa dello 0,3% e Francoforte dello 0,1%.