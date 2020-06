Piazza Affari apre in positivo con Mediobanca a +13,5% dopo la mossa di Del Vecchio

Avvio incoraggiante per i mercati europei, sostenuti anche delle performance delle Borse asiatiche. A Piazza Affari scatta in apertura Mediobanca (+13,6%), dopo la mossa di Del Vecchio. Spread in calo, petrolio poco mosso in avvio

La settimana sulle Borse europee inizia con il segno più, puntando sulla ripresa. I listini riprendono dai rialzi del mese di maggio, senza farsi influenzare dalle tensioni tra Usa e Cina a Hong Kong. Piazza Affari apre a +1,50%, Parigi +1,55%, Madrid + 2,01% e Londra +1,38%. Mattinata all'insegna dei rialzi anche sulle Borse asiatiche, con Hong Kong che sale di oltre il 3 per cento, nonostante la revoca Usa dello status. Apertura di contrattazioni sprint per Mediobanca, dopo la mossa di Del Vecchio.

A PIAZZA AFFARI MEDIOBANCA APRE A +13,6%

Delfin, la finanziaria di Del Vecchio, in una nota spiega che “il 29 maggio è stata depositata presso la Banca d'Italia istanza per l'autorizzazione ad incrementare la partecipazione detenuta da Delfin e dal Cavaliere Leonardo Del Vecchio, rispettivamente in via diretta ed indiretta, in Mediobanca Banca di Credito Finanziario spa al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e fino all'ulteriore soglia autorizzativa del 20 per cento”. Banca d'Italia, come di prassi, ha verificato la sussistenza delle condizioni; ora tocca alla Bce fare le valutazioni del caso. Il titolo di Mediobanca in apertura di contrattazioni è schizzato a +13,5%, a 6,6 euro. Il titoli di Generali, di cui Mediobanca detiene il 13% e Del Vecchio il 5%, apre a +4,5%.

I DATI MACROECONOMICI

Sul versante macro, i dati attesi in questa settimana sono riferiti a maggio, quando già si iniziavano a intravedere segnali incoraggianti sul fronte della riapertura delle produzioni e attività commerciali: tra i principali indicatori attesi, ci sono gli indici Ism della manifattura e dei servizi Usa, l'indice Caixin della manifattura cinese, la disoccupazione tedesca e quella americana.

GIOVEDÌ IL MEETING DELLA BCE

La riunione della Banca centrale europea è in programma giovedì, e gli operatori non escludono ulteriori interventi per ampliare le misure straordinarie messe in campo per fronteggiare la crisi economica dell'Eurozona. Lo spread apre in ribasso, a 192 punti base, anche grazie al Recovery Fund proposto dalla Commissione europea, con una prima forma di mutualizzazione del debito tra i paesi membri dell'Unione europea.

PETROLIO POCO MOSSO

Il prezzo del greggio apre la settimana senza grandi scossoni, dopo il recupero dei giorni scorsi, con i contratti sul Wti luglio scambiati a 35,58 dollari al barile, in lieve aumento; il Brent luglio si attesta a 37,81 dollari al barile. Sale l'attesa per la prossima riunione dei Paesi Opec+ che potrebbe decidere per ulteriori tagli alla produzione.

