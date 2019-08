Piazza Affari apre in negativo: primo Ftse Mib perde lo 0,31%

Apertura in moderato ribasso per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede in avvio lo 0,31% a 20.783 punti, mentre l'All-Share arretra dello 0,19% a 22.698 punti. Nel secondo giorno di consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo governo, dopo i minimi di ieri sotto la soglia dei 200 punti base, lo spread tra Btp-Bund apre invece a 201 punti. Il tasso di rendimento del decennale italiano dell'1,32%.