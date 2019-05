Piazza Affari apre in negativo: primo Ftse Mib perde lo 0,19%

Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib a Piazza Affari in ribasso dello 0,19% a 21.839,71 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre invece stabile questa mattina: il differenziale tra il titolo decennale italiano e quello tedesco è a 254,5 punti mentre il rendimento si attesta al 2,572%.