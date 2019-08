Piazza Affari apre in negativo: primo Ftse Mib a -0,79%

La Borsa di Milano apre in calo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,79% a 20.880 punti. Male tutte le piazze europee che aprono in calo con i timori degli investitori per l'inasprirsi delle tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Sul fronte valutario l'euro avvia la settimana in rialzo sul dollaro a 1,1130 a Londra. In rosso Parigi (-1,17%), Francoforte (-0,96%) e Madrid (-0,83%) mentre Londra è piatta.