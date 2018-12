Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,76%

Apertura negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,76% mentre il Ftse All Share lascia sul campo lo 0,68%. Un avvio difficile per tutti i principali listini europei causato dal clima di nervosismo per la politica monetaria delle banche centrali, in particolare della Fed: Parigi perde lo 0,48%, Francoforte lo 0,37%. In controtendenza Londra che guadagna lo 0,10%.