Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib a -2,05%

In scia alle Borse asiatiche dopo le minacce degli Usa alla Cina sui dazi, Piazza Affari apre in netto calo, con l'indice Ftse Mib che cede il 2,05% a 21,316 punti. In deciso ribasso anche le altre principali Piazze europee: a Francoforte il Dax cede l'1,93%, mentre a Parigi il Cac40 perde l'1,92%. Londra è invece chiusa per festività.