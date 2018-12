Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,35%, Carige in caduta libera

Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde lo 0,35% a 18.332 punti. Non riesce a fare prezzo e prolunga l'asta di pre-apertura Carige in Piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico del 12,5% senza esprimere nessun valore in euro. Lo scorso 22 dicembre l'assemblea degli azionisti non è riuscita a varare l'aumento di capitale da 400 milioni per l'astensione del socio Malacalza.