Più spendi per i regali più guadagni con la community che rimborsa

Sconto 24 ore al giorno - In pratica, Cashback dà la possibilità di fare acquisti scontati sempre, 24 ore su 24, sette giorni su sette e senza vincoli di scleta: funziona per gli abiti e per i prodotti elettronici, per i viaggi e per le cene. Utilizzare questo servizio è facile: basta registrarsi gratuitamente al portale dedicato Cashbackworld.com, che mette a disposizione la Cashback Card, cartacea o digitale, e utilizzarla nelle 30mila imprese convenzionate, con oltre 800 shop online che vanno da Booking.com a Groupon, da ePrice a Yoox, a Sephora.it. La piattaforma offre inoltre ai suoi iscritti gli e-voucher, buoni digitali da usare per gli acquisti nella Grande distribuzione.

Sconti e offerte negli shopping points - Ci sono poi gli "shopping points", che vengono assegnati ad ogni acquisto e tramite i quali si possono ottenere sconti e offerte speciali proposte dalle aziende del circuito. Per rendere l’esperienza d’acquisto immediata e piacevole inoltre, Cashback World mette a disposizione dei consumatori anche la Cashback App, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Tramite questa applicazione gratuita, gli utenti possono ricercare le imprese convenzionate più vicine a loro e accedere al proprio profilo comodamente e in qualsiasi momento. Inoltre, attraverso la Cashback App, gli utenti hanno sempre a portata di mano la loro Cashback Card digitale direttamente sullo smartphone.

"Consigli" per gli acquisti - Nessun problema se non si hanno le idee chiare su che cosa acquistare: il portale offre non solo centinaia di shop online, ma anche diversi marketplace. In particolare, Cashback World è partner di myWorld.com, una piattaforma e-commerce aperta a tutti dove poter trovare una vasta gamma di prodotti. Aziende nazionali e internazionali, tramite questo marketplace, mettono a disposizione degli iscritti a Cashback World i loro prodotti, usando sempre la logica del "rimborso", rendendo così l'esperienza d'acquisto ancora più vantaggiosa dal momento che il cashback si somma a prezzi interessanti. myWorld.com è in definitiva un'ulteriore possibilità di scelta per trovare ciò che si sta cercando al prezzo migliore, senza dimenticare Cashback e Shopping Points.

Il trend del "contante indietro" è arrivato dagli Stati Uniti e si sta diffondendo ampiamente anche in Italia dove, secondo l'ultimo Cashback Industri Report, 500mila persone hanno recuperato parte delle uscite con queste modalità (circa il 2% degli acquirenti online): numeri ancora lontani da quelli statunitensi o da altri Paesi come il Regno Unito, la Francia o la Spagna. Un settore insomma destinato a crescere, come dimostrano i due milioni di iscritti a Cashback World. Per fare i regali con un piacere ancora più grande.