Petrolio, Wti e Brent sopra 80 dollari per la prima volta dal 2014

Nuova fiammata per i prezzi del petrolio, con quelli del Wti scambiato sul Nymex di New York che superano la soglia di 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. Dopo essere balzati fino a +4%, la scorsa settimana le quotazioni del Wti corrono di oltre il 2%, a 80,97 al barile, al valore più alto in sette anni. I prezzi del Brent avanzano dell'1,61% a 83,72 dollari, dopo il rally del 4,6% della settimana scorsa.