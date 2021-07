Petrolio, Opec+: raggiunto l'accordo sull'aumento della produzione

I produttori mondiali di petrolio aderenti all'Opec+ hanno raggiunto l'accordo per aumentare la produzione a partire da agosto. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, citando i delegati che hanno partecipato alla riunione. La decisione sblocca di fatto lo stallo con gli Emirati Arabi Uniti, che avevano bloccato l'accordo per incrementare la produzione.