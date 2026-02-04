Petrolio in rialzo dopo il "messaggio" americano a Teheran con l'abbattimento di un drone iraniano

DRONE IRANIANO ABBATTUTO

L’abbattimento di un drone iraniano che si era avvicinato troppo alla portaerei americana Lincoln riaccende la tensione tra Iran e Usa e frena, almeno per ora, la possibilità di intavolare colloqui diretti. La reazione dei mercati si è vista con il rialzo registrato dal petrolio, con il Brent poco sotto i 67 dollari al barile e il Wti a 67,7 dollari. Acquista forza il rimbalzo dell’oro, che è tornato a superare di slancio i 5.100 dollari l’oncia. In crescita anche il prezzo dell’argento, che sale dell’8% poco sotto i 90 dollari.