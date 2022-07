Perché l'investimento sostenibile offre sempre un doppio rendimento

Dopo anni di consistenti guadagni in Borsa, apprezzabili soddisfazioni sui mercati obbligazionari e significativi

investimenti nella sostenibilità

carbone

, stiamo attraversando una nuova fase, più complicata. L'economia di guerra a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha messo in forte discussione i principi della sostenibilità, riportando in qualche modo in primo piano addirittura il, le armi e altri concetti molto lontani dall'investimento responsabile.

UNA PERSISTENTE INFLAZIONE

inflazione

materie prime energetiche

Inoltre, se tutto questo non fosse già sufficientemente sfidante, occorre fare i conti con una persistenteprovocata non soltanto dalla carenza di offerta die agricole ma anche dal processo di riposizionamento delle catene produttive e distributive a livello globale dovuto alle tensioni geopolitiche internazionali.

IL MIX PERICOLOSO DI GUERRA, INFLAZIONE E SUPPLY CHAIN

supply chain

investimento sostenibile

Raiffeisen Capital Management.

Il mix pericoloso di guerra, inflazione epone dei seri problemi in termini di sostenibilità al punto che ci si chiede se l'investimento responsabile resti ancora un paradigma vincente. “Un dubbio che non ha motivo di esistere dal momento che l'offre sempre un doppio rendimento, ovvero sia in termini finanziari che in termini extra-finanziari” tengono a precisare gli esperti di

IL SITO RCMREPORT.IT

Raiffeisen SustainAbility Report

A questo proposito, la casa d'investimento ha appena lanciato il sito rcmreport.it in cui, oltre agli aspetti finanziari, sono disponibili le analisi e i veri elementi di sostenibilità dei fondi comuni attraverso l'utilizzo d'avanguardia di dati certificati. Alla base di questo innovativo progetto ci sono i, sviluppati con una metodologia proprietaria che misura la sostenibilità di ogni singolo fondo della casa, definendone non soltanto il valore assoluto in termini di investimento responsabile ma anche il posizionamento in riferimento ai fondi concorrenti di mercato.

IL RITORNOIN TERMINI EXTRA FINANZIARI…

investimenti nelle energie alternative

dipendenza

Raiffeisen Capital Management.

“Proprio tutto quello che sta accadendo ci fa capire che siamo nella direzione giusta: se il mondo avesse deciso prima e in misura più incisiva glici troveremmo in una posizione decisamente migliore, sia a livello di maggiore sostenibilità del pianeta che di minoredalla Russia, principale fornitore di gas all'Europa” riferiscono i manager di

…E QUELLO IN TERMINI FINANZIARI

sostenibilità

Raiffeisen

principi ESG

E in termini finanziari? Anche se stiamo attraversando una fase complessa, laregge comunque, per due ordini di motivi. “In primo luogo il mercato sta reggendo grazie a prodotti ben strutturati che hanno mostrato andamenti finanziari in linea con la media di mercato senza particolari sbandamenti o deflussi da parte degli investitori” specificano i professionisti di, che poi passano al secondo motivo, cioè al fatto che si sta parlando di fondi comuni d'investimento. “Prodotti finanziari che già per attitudine, a prescindere dal fatto di essere o meno orientati ai, non sono studiati per operazioni finanziarie intra day o di breve durata quanto piuttosto per impieghi di medio e lungo termine” puntualizzano gli esperti di Raiffeisen Capital Management.

FONDI SPECIALIZZATI SULL'INVESTIMENTO RESPONSABILE

investimento responsabile

mercati finanziari

Raiffeisen Capital Management.

A maggior ragione, dal momento che si tratta nello specifico di fondi specializzati sull'che è proiettato al futuro sostenibile del pianeta, la loro valutazione deve essere nel lungo termine. “La storia insegna che nel lungo periodo tutti gli eventi critici (11 settembre 2001, grande crisi finanziaria 2008-2009, crisi del debito sovrano europeo 2011, pandemia 2020, solo per citare i più recenti) tendono ad essere riassorbiti dai. Fra qualche anno anche questa rovinosa guerra ancora in atto nel cuore dell'Europa verrà ricordata come l'ennesimo episodio negativo nella lunga strada rialzista del mercato finanziario: restare investiti su un solido fondo a vocazione ESG consentirà di farlo da una posizione privilegiata rispettosa dell'ambiente e della società” concludono i manager di