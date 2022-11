Per PGIM i titoli growth sono pronti a ripartire con l'innovazione e la leadership

Le speranze di una moderazione dell'inasprimento della politica monetaria a breve termine sono state infrante. L'incertezza sull'evoluzione dell'economia rimane elevata e l'inasprimento teso al rallentamento economico complica il tentativo della Fed di effettuare un atterraggio morbido. “Altre banche centrali di tutto il mondo hanno seguito la Fed nella lotta contro l'inflazione. La scarsa liquidità interna in numerose economie e gli impatti provocati dall'ascesa del dollaro complicano ulteriormente le prospettive globali” fanno sapere gli esperti di Jennison Associates, affiliata di PGIM focalizzata sul growth equity.

LA FLESSIONE DEI CORSI AZIONARI

La flessione dei corsi azionari da inizio anno rispecchia la combinazione di una più accentuata avversione al rischio e rapporti prezzo/utili più bassi a fronte di tassi di interesse più alti. Il tutto mentre le prospettive appaiano tutt'altro che incoraggianti alla luce della crescita, destinata a rallentare in tutta Europa. Probabile, infatti, un inverno segnato da interruzioni della produzione industriale, razionamento del carburante e dei termosifoni per compensare la perdita del gas russo.

INNOVAZIONE, STABILITÀ FINANZIARIA E LEADERSHIP

“La nostra attenzione costante per le prospettive di crescita fondamentali delle società richiede una comprensione degli ostacoli e dell'incertezza creata dall'ambiente macroeconomico” precisano i manager di PGIM, che hanno rivisto al ribasso le previsioni degli utili di un certo numero di titoli negli ultimi mesi, soprattutto per gli impatti del dollaro forte. È vero che la maggior parte dei rallentamenti economici e delle recessioni dell'epoca moderna sono maturati in circostanze diverse da quelle attuali. È tuttavia verificabile come le compagnie di crescita ad alta capitalizzazione abbiano di solito registrato una netta sovraperformance grazie all'innovazione, alla stabilità finanziaria e alla leadership in ampi mercati disponibili e in crescita.

MOLTEPLICI TEMI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE INFORMATICO

In quest'ottica, e nel contesto del nostro orizzonte di investimento pluriennale, il team equity growth di PGIM ritiene che vi siano numerose ragioni per essere ottimisti alla luce delle opportunità di crescita durevole che ricerca. Nel settore dell'informatica, in particolare, i temi di investimento e le aree di interesse son molteplici a cominciare dall'uso delle tecnologie digitali per la creazione o la modificazione di processi aziendali, culture ed esperienze dei clienti. “La trasformazione digitale è guidata da tecnologie digitali come i social media, i dispositivi mobili, l'intelligenza artificiale e il cloud computing e tende a soddisfare le mutevoli esigenze di business e di mercato” spiegano gli esperti.

SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)

Sempre nell'ambito della tecnologia digitale all'avanguardia figura anche il software as a service (SaaS). Fornisce applicazioni e servizi cloud mission-critical che stanno stravolgendo il settore dei software ed ha iniziato a diffondersi pure nei grandi mercati aziendali mainstream. “Tuttavia i tassi di penetrazione risultano ancora relativamente bassi e le opportunità di espansione del SaaS nel prossimo decennio appaiono notevoli. Anche perché il modello SaaS soddisfa la necessità strategica di implementare i miglioramenti dei software non appena disponibili” riferiscono gli esperti di PGIM.

5G, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CLOUD E LIFE SCIENCES

I quali selezionano compagnie che possono trarre vantaggio dall'aumento della spesa delle imprese in tecnologia: dal 5G al SaaS, dal business intelligence (AI) ai semiconduttori, dallo storage ai software cloud e agli strumenti per life sciences. “Riteniamo che la continua diffusione dell'utilizzo di dati/informazioni/ intrattenimento su un'ampia gamma di dispositivi e applicazioni, insieme ai pagamenti digitali, siano tra le aree che offrono opportunità di lunga durata e vasti mercati disponibili per le società che dispongono delle giuste tecnologie” concludono i gestori.

Contenuto a cura di Financialounge.com