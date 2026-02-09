Per Aberdeen Investments l’esito delle elezioni rafforza le prospettive del Giappone

PROSPETTIVE POSITIVE PER LE AZIENDE DI QUALITA’

“Le prospettive per le aziende di qualità rimangono positive alla luce della predisposizione positiva del mercato a favore delle compagnie in grado di generare utili sostenibili e di adattarsi con agilità a un contesto operativo in evoluzione. Continuiamo a privilegiare le aziende di alta qualità con un forte potenziale di crescita e solide credenziali ESG” spiega Arakawa. La sua collega, Sree Kochugovindan, Senior Research Economist, Aberdeen Investments, aggiunge: “Ci aspettiamo un robusto supporto ai mercati azionari, in particolare i settori legati alla difesa e alla tecnologia, dove gli investimenti pubblici e gli incentivi fiscali sostengono gli investimenti privati e la ricerca e sviluppo”.