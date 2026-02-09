Per Aberdeen Investments l’esito delle elezioni rafforza le prospettive del Giappone
Hisashi Arakawa (Aberdeen Investments) ritiene che gli effetti positivi della crescita salariale, della resilienza dei consumi e delle riforme strutturali continuano a sostenere in modo duraturo sia il mercato sia gli utili
Il Partito Liberal Democratico (PLD) al governo ha ottenuto la maggioranza dei due terzi alla Camera bassa giapponese, conquistando 316 seggi su 465. Un trionfo elettorale per Sanae Takaichi, premier del Giappone dal 21 ottobre 2025 e primo capo del governo donna del paese, che sgombera il campo dalla incertezze politiche anche se, a breve termine, restano ancora timori circa l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato giapponesi e le tensioni geopolitiche con la Cina.
CONTESTO MACROECONOMICO FAVOREVOLE
“Tuttavia” fa notare Hisashi Arakawa, Responsabile azionario Giappone, Aberdeen Investments “il contesto macroeconomico generale continua a giocare a favore del Giappone e, se l’esecutivo garantirà una spesa fiscale responsabile, gli effetti positivi della crescita salariale, della resilienza dei consumi e delle riforme strutturali dovrebbero continuare a sostenere in modo duraturo sia il mercato sia gli utili”.
PROGRAMMA POLITICO A FAVORE DELLA CRESCITA
Grazie a questa netta affermazione, Sanae Takaichi può proseguire con il proprio programma a favore della crescita con una spesa fiscale espansiva e maggiori investimenti strategici in settori quali semiconduttori, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, difesa e cantieristica navale. C’è anche la possibilità di sospendere l'imposta sui consumi dell'8%, contribuendo ad aumentare i consumi interni. Alcune fonti segnalano anche l’eventualità, al vaglio dell'Agenzia dei servizi finanziari, di modificare il codice di corporate governance nel corso dell'anno nonché di sollecitare gli investimenti da parte delle aziende per valorizzare la loro liquidità in eccesso.
PROSPETTIVE POSITIVE PER LE AZIENDE DI QUALITA’
“Le prospettive per le aziende di qualità rimangono positive alla luce della predisposizione positiva del mercato a favore delle compagnie in grado di generare utili sostenibili e di adattarsi con agilità a un contesto operativo in evoluzione. Continuiamo a privilegiare le aziende di alta qualità con un forte potenziale di crescita e solide credenziali ESG” spiega Arakawa. La sua collega, Sree Kochugovindan, Senior Research Economist, Aberdeen Investments, aggiunge: “Ci aspettiamo un robusto supporto ai mercati azionari, in particolare i settori legati alla difesa e alla tecnologia, dove gli investimenti pubblici e gli incentivi fiscali sostengono gli investimenti privati e la ricerca e sviluppo”.
PROBABILE APPREZZAMENTO DELLO YEN
All'apertura delle contrattazioni, lo yen ha mostrato una sostanziale stabilità rispetto alla chiusura di venerdì a New York. Probabilmente, gli investitori saranno attenti soprattutto all'entità dell'espansione fiscale. In particolare, seguiranno con attenzione gli sviluppi relativi alla riduzione temporanea dell'imposta sui prodotti alimentari promessa durante la campagna elettorale. In quest’ottica, Kochugovindan, si aspetta nel medio termine, un rafforzamento dello yen, poiché i fondamentali stanno cambiando in direzione di una valuta più forte. Per i titoli di Stato giapponesi, invece, sarà cruciale, secondo la Senior Research Economist di Aberdeen Investments, che il rapporto debito/Pil resti in linea con le previsioni.
RAPPORTO DEBITO/PIL IN COSTANTE CALO DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA
Infatti, per quanto riguarda la spesa, la pur ampia vittoria del PLD non dà a Takaichi carta bianca in questo ambito. Tenendo conto che il PLD è fiscalmente conservatore e che Takaichi è sempre stata molto attenta agli investitori obbligazionari, l'ultimo pacchetto fiscale ed economico della premier giapponese dovrebbe mantenere il rapporto debito/Pil nella traiettoria discendente confermando il suo costante calo dall'inizio della pandemia.