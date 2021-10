Pensioni, spunta l'ipotesi "quota 102": fase transitoria per due anni

ansa

Una fase transitoria di due anni dovrebbe accompagnare il superamento di quota 100. E' l'ipotesi che emerge in vista dell'arrivo in Cdm del Documento programmatico di bilancio. Il lavoro per intervenire sulle pensioni è ancora in corso, ma in queste ore si fa largo la possibilità che in Manovra possa essere inserito un meccanismo sintetizzabile come "quota 102".